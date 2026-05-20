El Cruz Azul de Kevin Mier recibe a los Pumas de Keylor Navas en la final del Clausura

La añeja rivalidad entre ambos equipos será un ingrediente adicional a la serie por el campeonato, en la que los Azules del estratega Joel Huiqui buscarán su décimo campeonato, en tanto los universitarios del técnico Efraín Juárez apostarán a ganar su octava estrella.

Es un duelo de pronóstico reservado. Si bien los Pumas fueron el mejor equipo de la fase regular con el mejor ataque y la segunda mejor defensa, fueron incapaces de vencer a sus rivales de cuartos de finales y semifinal, a los que eliminaron por haber jugado mejor la fase clasificatoria.

Pumas empató 6-6 con América y se mantuvo con vida gracias a una acción ajena, un penalti fallado por Henry Martín que al final del partido de vuelta pudo darle el pase a los azulcremas. Ante Pachuca, perdió 1-0 en la visita a los Tuzos y ganó por mismo margen en su campo.

Diferente fueron las demostraciones de los celestes, que acabaron terceros de la tabla de posiciones, pero eliminaron por 4-2 al Atlas y por 4-3 a las Chivas de Guadalajara.

Mañana, el equipo de Huiquí saldrá a imponer condiciones como local, esperanzado en que Mier muestre su nivel y no falle a la hora cero, como hizo en dos de los tres últimos campeonatos y en la semifinal del presente torneo ante Guadalajara.

Se trata de un portero de gran talento y si mantiene la concentración aportará mucho a los Azules, en un duelo con el legendario Navas, quien fue figura del Real Madrid.

Después de garantizar el orden atrás, Cruz Azul saldrá a ofender con el nigeriano Christian Ebere y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, quienes tratarán de doblegar a Navas, con siete goles admitidos en los últimos cuatro partidos de su equipo.

Aunque saldrá conforme con un empate para decidir la final el domingo en su estadio, los Pumas intentarán hacer daño con el paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Será la primera vez en más de una década que la final la juegan dos equipos con entrenadores mexicanos y está por ver quién es más hábil entre Huiqui y Juárez, técnicos con estilos diferentes; el primero, sobrio; el segundo, explosivo.

Cruz Azul ganó su título más reciente en el torneo Clausura 2021, en tanto Pumas lo hizo en el Clausura 2011, lo cual significa que ambos cuadros están obsesionados con reinar para detener la racha sin campeonatos.