"Felicitamos al @Arsenal por la consecución del título de la Premier League, 22 años después de que José Antonio Reyes levantara el trofeo con los Gunners", destacó en la red X el club hispalense, que ilustra su mensaje con una fotografía en la que la 'Perla de Utrera' posa con el trofeo de campeón de la liga inglesa 2023-24 durante la celebración en Londres.

El malogrado futbolista sevillano, fallecido a los 35 años cuando regresaba a su Utrera natal, tras un entrenamiento con el Extremadura de Almendralejo (Badajoz), su último club, fue traspasado precisamente en la campaña en la que el Arsenal conquistó hace 22 años su anterior título de la Premier League por el Sevilla, a cambio de unos 20 millones de euros.

En ese equipo, dirigido por el mítico técnico francés Arsène Wenger, Reyes coincidió con el excentrocampista internacional español Cesc Fábregas, internacional actual entrenador del Como 1907 italiano.

José Antonio Reyes, el mayor talento surgido de la cantera sevillista y 21 veces internacional absoluto con España (4 goles), permaneció en el Arsenal londinense, con el que también ganó la Copa de Inglaterra 2005, desde enero de 2004 hasta agosto de 2006, cuando fue cedido al Real Madrid, y luego traspasado al verano siguiente por unos 12 millones al Atlético de Madrid.