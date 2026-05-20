El Sporting de Gijón alcanza un principio de acuerdo con Larcamón como entrenador

El preparador, de 41 años, dirigía hasta el pasado mes de abril al Cruz Azul del fútbol mexicano, por lo que ya contaba con el seguimiento cercano del Grupo Orlegi, propietario de la entidad asturiana.

Tras varios días de negociaciones ambas partes acercaron posturas en la cuestión económica, principal punto de fricción dado el elevado caché del técnico, con importantes contratos en México o Brasil en las últimas temporadas.

Los próximos pasos, a expensas del anuncio oficial, son el cierre de la documentación pertinente y la redacción de contratos para que el técnico proceda a firmar en Mareo como nuevo entrenador sportinguista para la temporada 2026-2027, con una vinculación pactada por un año y otro más en caso de lograr una serie de objetivos deportivos.

Fuentes del club indican que Larcamón fue la primera opción desde que se activara la búsqueda de un nuevo entrenador para el próximo curso desde que Borja Jiménez trasladase a la dirección su voluntad de no continuar al frente del proyecto.

La decisión se hizo pública hace dos semanas, en la previa del duelo ante el Málaga, confirmando a su vez que el abulense completaría lo que resta de temporada, actualmente con los duelos ante Almería y Granada por delante para concluir su etapa en el banquillo rojiblanco.