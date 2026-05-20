Emi Buendía, MVP de la final contra el Friburgo

Buendía marcó el 0-2 con un precioso disparo desde fuera del área y asistió en el tercero a Morgan Rogers para sentenciar a los alemanes en la final de Estambul.

El argentino ha marcado cuatro goles y repartido seis asistencias en la Europa League y ha acabado la temporada en alto, lo que anima sus esperanzas de entrar en la lista de Lionel Scaloni para estar en la próxima Copa del Mundo.

Buendía ya se perdió la cita de Catar por una lesión y ahora espera que su gran estado de forma le haga un hueco en el avión a Estados Unidos, México y Canadá.