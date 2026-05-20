Fútbol Internacional
20 de mayo de 2026 a la - 18:25

Emi Buendía, MVP de la final contra el Friburgo

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Londres, 20 may (EFE).- El argentino Emi Buendía, autor de un gol y de una asistencia, ha sido elegido mejor jugador de la final contra el Friburgo en la que el Aston Villa se coronó con su primer título europeo en 44 años.

Por EFE

Buendía marcó el 0-2 con un precioso disparo desde fuera del área y asistió en el tercero a Morgan Rogers para sentenciar a los alemanes en la final de Estambul.

El argentino ha marcado cuatro goles y repartido seis asistencias en la Europa League y ha acabado la temporada en alto, lo que anima sus esperanzas de entrar en la lista de Lionel Scaloni para estar en la próxima Copa del Mundo.

Buendía ya se perdió la cita de Catar por una lesión y ahora espera que su gran estado de forma le haga un hueco en el avión a Estados Unidos, México y Canadá.