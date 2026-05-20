Enrique Riquelme: "Pueden ser últimas elecciones del Madrid porque viene la privatización"

"Pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque viene la privatización, o eso es lo que se anuncia. Tenemos una obligación ética y moral los que no estamos de acuerdo con esa privatización de que el Real Madrid siga siendo de sus socios, que tenga un lugar más especial para esos socios", añadió Riquelme ante los medios, después de su intervención en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión.

Volvió a hacer referencia al escaso tiempo de maniobra desde la convocatoria de elecciones y reiteró que él tenía un proyecto "para 2028", pero que busca "hacer algo ilusionante" en el "poco plazo que hay para llegar hasta el sábado".

"Tenemos una responsabilidad como socios del Real Madrid. Se habla de transparencia, de democracia, y creemos que es momento, si logramos deportivamente algo ilusionante, de proponer un proyecto. Al socio le hemos escuchado estos días, hay muchas cosas que hemos escuchado. Tenemos un proyecto que llevamos muchos años preparando, superilusionante, transformador", apuntó.

"Mañana jueves tenemos que escribir a la Junta Electoral, como dicen las normas, dos días antes de que acabe el plazo. Mañana los equipos mandarán todo a esa Junta Electoral y luego habrá que ver si damos el paso el sábado. Agotaremos nuestro tiempo para decidir", señaló.

Incidió en la dificultad de contar con nombres "ilusionantes": "Una serie de jugadores ilusionantes no se cierra en cinco días. Nombres no puedo dar, porque sería meter a la gente en un conflicto innecesario, hay gente que está en otros equipos, pero tenemos un proyecto tremendamente ilusionante también en el ámbito deportivo".

Este miércoles se conoció, mediante una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la empresa que preside Riquelme había ascendido al consejero Nacho Moreno al cargo de consejero delegado, con funciones ejecutivas, después de la dimisión de Alejandro Fernández Ruiz, el anterior CEO. Sobre este tema, el directivo no hizo declaraciones.

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'.

La pasada semana, Florentino Pérez, el actual mandatario del Real Madrid, convocó elecciones a la presidencia del club y le interpeló de manera indirecta como "ese señor con acento mexicano". Dicha convocatoria se registró oficialmente el 14 de mayo.

Desde el anuncio de las elecciones y, según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.