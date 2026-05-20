Enrique Riquelme reconoce que le "encantaría" presentarse a las elecciones del Real Madrid

"No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", añadió Riquelme, durante su intervención en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión.

Además, habló de una "obligación ética y moral" de los socios del club blanco, que, según afirmó, tienen "la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o dar un paso adelante en esa democracia".

"Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos. Nos hemos metido en un charco por un tema de invitación a meternos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero sí que hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede", dijo.

No obstante, comentó que, de presentarse y no ganar el proceso, espera que se tomen "algunas de esas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid".

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí no habla Enrique 'Cox', sino la parte de aficionado y de ilusión. Veremos en los próximos días, seguimos trabajando", apuntó.

Riquelme reconoció que tenía "una estrategia para 2028" y que, pese al adelanto electoral planteado por el actual presidente, Florentino Pérez, lleva "tiempo trabajando".

"Se han adelantado tres años, sabemos qué normas hay, que se busca otro tipo de opiniones, que sería bueno confrontar con todo el respeto cómo vemos el Madrid, que los socios puedan opinar", aseveró.

"Podemos ser racionales en la parte profesional, pero la parte de esa pasión no es racional. Respeto total al Real Madrid, a la institución, a don Florentino Pérez como empresario y como presidente, hemos disfrutado todos de los títulos. Lo que no vamos a hacer es ser parte de una parafernalia", terminó.

Este miércoles se conoció, mediante una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la empresa que preside Riquelme había ascendido al consejero Nacho Moreno al cargo de consejero delegado, con funciones ejecutivas, después de la dimisión de Alejandro Fernández Ruiz, el anterior CEO.

Riquelme, de 37 años, guarda mucha relación con Latinoamérica por sus negocios. Es un emprendedor pionero en el sector solar con presencia en España y su empresa Cox cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Oriente Medio y Colombia. Ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático y en el mundo de los negocios se le conoce como el 'Rey del Sol'.

La pasada semana, Florentino Pérez, el actual mandatario del Real Madrid, convocó elecciones a la presidencia del club y le interpeló de manera indirecta como "ese señor con acento mexicano". Dicha convocatoria se registró oficialmente el 14 de mayo.

Desde el anuncio de las elecciones y, según los estatutos del club, cualquier candidato dispone de 10 días, en este caso hasta el 23 de mayo, para presentar sus respectivas candidaturas.