Fermín (Barcelona), tras su cirugía: "Es un momento muy duro y otro reto más que superaré"

En una publicación en su perfil de la red social Instagram, el futbolista andaluz explicó que la operación a la que fue sometido el martes fue "muy bien" y que está pensando "desde ya" en "volver más fuerte física y mentalmente".

Pese a que el club azulgrana no ha detallado el tiempo de recuperación, todo apunta a que Fermín estará entre dos y tres meses de baja, por lo que se perderá la cita mundialista que se disputará este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

"La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", publicó.

El mediapunta de El Campillo (Huelva) cerró su mensaje asegurando que a partir de ahora "toca apoyar a las selección" desde casa y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.

Fermín sufrió dicha lesión el pasado domingo, en el partido contra el Betis, y fue sustituido por Alejandro Balde en el descanso del duelo que el conjunto azulgrana ganó por 3-1 en el Spotify Camp Nou en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports.