FIFA sortea este jueves los Mundiales sub 17 femenino y masculino de Marruecos y Catar

El primer sorteo (15.00 horas CET) será el de la competición femenina, que celebrará su décima edición entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos, con Corea del Norte como defensora del título y en busca de convertirse campeona por tercera vez seguida.

Las 24 selecciones participantes se distribuirán en cuatro bombos para formar seis grupos de cuatro, con Marruecos en el primero, junto a España, Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo al 'ránking' FIFA, establecido por el número de puntos obtenidos en las últimas ediciones del Mundial (2025, 2024, 2022, 2018 y 2016).

España se quedó fuera de la final del último Europeo disputado en Irlanda del Norte el pasado día 14, tras caer derrotada en la tanda de penaltis frente a Alemania (4-3), que luego conquistó su noveno título al ganar a Francia en la final (1-0).

A falta de confirmar los equipos de África (CAF), en el bombo 2 estarán las selecciones de Brasil, México, Alemania, Francia, China y una de África; en el 3 Nueva Zelanda, Polonia, Chile y 3 africanas y en el 4 Venezuela, Noruega, Samoa, Australia, Puerto Rico y Argentina.

La competición masculina, que vivirá su edición número 21, se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con 48 selecciones por segunda vez y con Portugal como defensora del título.

La FIFA distribuirá a los equipos, también sin conocer todavía el nombre de los diez africanos, en doce bombos con Catar en el primero como anfitrión y el resto según su ránking, que tiene en cuenta los puntos sumados en las últimas cinco ediciones del Mundial (2025, 2023, 2019, 2017 y 2015).

Las selecciones que entrarán en el sorteo son las siguientes:

. Asia (AFC): Catar, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam.

. Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos.

. CONMEBOL: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

. OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

. UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumanía, Serbia y España.