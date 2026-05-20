Fútbol y paz: los aficionados surcoreanos arropan a las futbolistas de Corea del Norte

"Ojalá este torneo de fútbol pueda abrir una puerta a la paz. En todo caso, estamos animando con el deseo de que el equipo de nuestra tierra natal juegue bien y se marche bien, dejando de lado la política", dijo a EFE un miembro del grupo de animación de ambas escuadras, en las afueras del Estadio de Suwon, al sur de Seúl.

La semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol se celebra esta noche en la primera visita de deportistas norcoreanos al Sur desde 2018.

Entre los aficionados hay simpatizantes movilizados por más de 200 organizaciones civiles a favor de la unificación, que han prometido apoyar por igual a los dos clubes. La previsión de la organización era congregar a unas 3.000 personas

"Las relaciones entre el Norte y el Sur siempre han sido cambiantes. Creo que si seguimos teniendo intercambios y relaciones a través de partidos de fútbol, podremos avanzar por un buen camino", señaló otro aficionado del grupo de animadores, mostrando cierta preferencia por el equipo norcoreano.

Las gestas deportivas han servido como canales mínimos de contacto entre las dos Coreas en el pasado, cuando la diplomacia estaba paralizada, como ocurrió con la Copa Ari de fútbol juvenil, en 2017, que facilitó la participación de Pionyang en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Corea del Sur al año siguiente.

"Deseamos la reunificación, por eso estamos animando a los dos equipos", dijo otra animadora del grupo con un llamativo vestido tradicional rojo.

Tres aficionados del Suwon reconocieron que el solo hecho de que un equipo de fútbol del Norte haya venido al Sur en una situación de confrontación es un caso "muy especial".

“Nosotros solo venimos a apoyar a nuestro Suwon FC. Habrá personas que animen a los dos equipos, y seguramente habrá personas originarias del Norte que apoyen al equipo norcoreano. Creo que eso hay que respetarlo", dijo uno de ellos.

Ambas Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto concluyó con la firma de un armisticio y no de un tratado de paz.

Las autoridades del país asiático ven el inusual partido como una oportunidad de reducir las tensiones entre Pionyang y Seúl, en medio del prolongado rechazo al diálogo del Norte.