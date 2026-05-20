Hayden Matthews abandona la concentración de Australia en Sarasota

Según indica la Federación australiana de fútbol (FA), un problema en un tobillo ha obligado a que Matthews abandone una concentración a la que se unen Jackson Irvine, Connor Metcalfe (St. Pauli), Dylan Leonard (Schalke), Cameeron Devlin (Hearts), Martin Boyle, Ante Suto (Hibernian), Gianni Stensness (Viking), Jacob Italiano (Grazer AK), Jason Geria (Albirex Niigata), Milos Degenek (Apoel), Aiden O'Neill (New York City) y Jordan Bos (Feyenoord).

Estos jugadores se incorporan junto a los que ya estaban en esta concentración previa: Aziz Behich, Patrick Beach, Mathew Leckie (Melbourne City), Daniel Bennie (QPR), Raphael Borges Rodrigues (Wigan Athletic), Brandon Borrello (Western Sydney Wanderers), Cameron Burgess (Swansea City), Anthony Caceres, Mitch Duke (Macarthur FC), Nick D'Agostino (Brisbane Roar), Joe Gauci (Port Vale), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Paul Izzo (Randers), Alex Robertson (Cardiff City), Harry Souttar (Leicester City), Mohamed Toure (Norwich City) y Nishan Velupillay (Melbourne Victory).

Tony Popovic, técnico de los 'Socceroos', debe decidir estos próximos días la composición definitiva con los 26 integrantes de la lista de convocados para el Mundial, que debe presentar tras el amistoso que disputará ante México el día 30 en el Rose Bowl de Pasadena.

A partir de ese momento, la delegación australiana quedará concentrada en el Oakland Roots Sports Club, en Bay Farm Island en Alameda para encarar el Mundial, en el que el cuadro 'aussie' se enfrentará en el grupo D a Turquía en Vancouver (13 de junio), a Estados Unidos en Seattle (19 junio) y a Paraguay en Santa Clara (25 junio). Antes de ello jugará otro amistoso ante Suiza el 6 en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Australia disputará su sexta fase final mundialista consecutiva tras haber logrado su mejor clasificación en la pasada edición de Catar 2022, al acabar décima tras llegar a octavos de final, en los que cedió ante Argentina (2-1), a la postre campeona del torneo, tras plantear una dura oposición y rozar la prórroga.