Javi López: "En Mallorca nos jugamos el respeto al escudo y a la competición"

"Siempre recordaré haber compartido vestuario con una leyenda como Santi Cazorla. Me llevo un gran amigo, es una persona increíble que lo demuestra día a día. No tengo palabras para agradecer todo lo que me ha ayudado", dijo el lateral izquierdo tinerfeño en sala de prensa sobre su relación con el capitán del Real Oviedo.

Preguntado por Cazorla y la decisión de retirarse o continuar, Javi López lo tiene claro y asegura que él le dice "que se quede", porque "todavía tiene mucho fútbol y puede aportar mucho en el vestuario, porque recuerda cada día a sus compañeros lo que es el Real Oviedo".

"He sido muy feliz aquí y el cariño que he recibido no lo he visto en todos los lados. El futuro más próximo no depende de mí, pero siempre dejaré una puerta abierta para el Real Oviedo. Un pedazo de mi corazón ya es azul", explicó el defensa, asentado en el once inicial del equipo carbayón en los últimos tres meses y con 24 partidos disputados en el presente curso.

Por último, refiriéndose a su contrato con la Real Sociedad, Javi López comentó que todavía no ha hablado con ellos y que volverá para hacer la pretemporada "y luego ya se verá".