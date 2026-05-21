El centrocampista Nadiem Amiri, primera sorpresa en lo que se conoce de la lista alemana

En total se han adelantado diez nombres, el primero de los cuales fue el del Joshua Kimmich, que ha sido capitán durante la eliminatoria y que se daba por seguro.

Tras conocerse oficialmente la convocatoria del jugador del Bayern siguieron los de Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, Jamie Leweling y Nathaniel Brown, pocas horas antes de que el seleccionador Julian Nagelsmann anuncie la lista completa en conferencia de prensa.

Luego aparecieron otros videos anunciando la convocatoria de David Raum, lateral izquierdo del RB Leipzig que ha sido habitual titular en la selección, y el de Amiri que hizo una buena temporada con el Maguncia.

Los nombres de Kimmich, que en en la selección ha jugado hasta ahora como lateral derecho, Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund y titular casi seguro, Havertz, recién coronado campeón inglés con el Arsenal, Pavlovic y Musiala eran dados de antemano por seguros.

Undav, delantero del Sttutgart, y Leweling, centrocampista del mismo club, era vistos como bastantes probables. El nombre de Brown, lateral del Eintracht Fráncfort, se había filtrado en los últimos días de forma extraoficial.

Musiala no ha tenido una buena temporada con el Bayern en buena parte debido a que estuvo de baja varios meses por una grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes después de la cual no ha recuperado todavía su mejor forma, pero nadie lo había puesto en duda.

Los videos han ido acompañados de comentarios de Nagelsmann que definió a Kimmich como un modelo para todos los jóvenes jugadores, y de Schlotterbeck dijo que todo el equipo es mejor cuando él está en el campo.

Con respecto a Amiri, Nagelsmann dijo que su compromiso y su ambición de ganar cada partido es algo que puede aportar mucho a la selección.