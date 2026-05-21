El exsecretario general de la CAF, nuevo presidente de la Federación de Congo

Mosengo-Omba dimitió de su cargo en la CAF el pasado 30 de marzo tras la polémica generada por la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos y los cambios que como consecuencia hizo el organismo sus estatutos.

Concurrió a las elecciones federativas como candidato único y recibió 60 de los 65 votos posibles en la última asamblea general del organismo.

"Lo más importante comienza ahora, a la luz de esta Copa del Mundo que esperábamos desde hace 52 años. Tenemos la responsabilidad de transformar la esperanza en resultados, de restaurar la credibilidad de nuestras instituciones y de construir un fútbol más estructurado, más estable y más ambicioso", afirmó tras su elección.

El nuevo presidente deseó que su victoria sea "la del reencuentro, de la reconstrucción y del trabajo". "Extiendo la mano a todas las sensibilidades del fútbol congoleño, incluidos aquellos que han expresado otras visiones. Nuestro fútbol necesita todas las energías", dijo.

El inicio del mandato de Véron Mosengo-Omba coincide con los últimos preparativos del Mundial por parte de la selección de Congo, que pueden verse alterados por el brote de ébola declarado en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y que ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en esta y en Uganda.

El equipo que dirige el técnico francés Sébastien Desabre tiene previsto disputar dos amistosos antes de debutar con Portugal el 17 de junio en Houston (USA), con Dinamarca en Bélgica y con Chile en España.

Sus otros compromisos mundialistas serán frente a Colombia el 23 de junio en Guadalajara (MEX) y frente a Uzbekistán cuatro días después en Atlanta (EE.UU.).