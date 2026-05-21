El suizo Mauro Lustrinelli entrenará al Unión Berlín tras etapa de Eta como interina

"El Unión Berlín establece las bases deportivas para la próxima temporada y contrata a Mauro Lustrinelli como nuevo entrenador en jefe", informó el club en un comunicado.

Lustrinelli llega a la capital alemana tras iniciar una carrera como entrenador de las selecciones inferiores de Suiza y, desde 2022, del FC Thun, con el que conquistó el título de liga esta temporada.

En dicho club "protagonizó uno de los capítulos más destacados recientes del fútbol suizo: logró el ascenso a la Superliga de Suiza y, además, conquistó el título de campeón", apuntó en el comunicado el club berlinés.

"Lustrinelli llega a Berlín con una amplia experiencia, una energía muy positiva y una idea de juego dinámica y moderna", según la entidad, que precisó que su incorporación está acompañada de un equipo técnico compuesto también por los suizos Michel Renggli y Enrico Schirinzi, y el alemán Sascha Stauch.

Con la llegada de Luistrinelli al Unión Berlín termina el periodo en el que fue su entrenadora Marie-Louise Eta, quien logró que el equipo mantuviera la categoría, al terminar con 39 puntos en la 11ª posición, lejos de los 26 puntos con los que descendieron Sankt Pauli y Heidenheim.

Eta seguirá vinculada al Unión Berlín como entrenadora del equipo femenino que compite en la élite.

Según indicó el técnico suizo a su llegada a Berlín, espera "lograr cosas importantes" en su nuevo club, cuyos directivos confían en el potencial demostrado por este entrenador en Suiza.

"Mauro Lustrinelli ha demostrado en los últimos años su capacidad para formar y desarrollar equipos. El título de campeón logrado tras un ascenso habla no sólo de su calidad profesional, sino también de su capacidad de liderazgo y de motivación", indicó Horst Heldt, director general del Unión Berlín.

"Además, su idea de juego encaja con lo que buscamos: queremos un fútbol más activo, apostar por jugadores jóvenes y construir el éxito como equipo", señaló Held.