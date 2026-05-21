Endrick visita a sus compañeros en Valdebebas, donde preparará el Mundial

El delantero, de 19 años, completó su cesión en la segunda mitad de temporada al Olympique Lyon francés, donde cumplió su objetivo de contar con mayor protagonismo.

Ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos -1.663 minutos- que le hicieron ganarse la convocatoria de Carlo Ancelotti para el Mundial que se disputa este verano.

Por ello, hasta que Brasil inicie su concentración, Endrick entrenará de forma individual en la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas mientras, a la vez, se definen sus siguientes pasos en el conjunto blanco, que dependerán del próximo entrenador, con el portugués José Mourinho como máximo favorito, y la planificación de la plantilla de cara a la próxima temporada.