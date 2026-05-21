Ernesto Valverde: "El día que me ficharon para el Athletic, me hicieron un gran favor"

El de Viandar de la Vera (Cáceres, oeste de España) hacía referencia a su etapa de jugador, cuando José Julián Lertxundi le reclutó para el Athletic, entonces a los mandos de Javier Clemente. “Fiché en el 90 y ahí es como comencé yo aquí”, detalló Valverde en su última comparecencia pública como técnico del Athletic en las instalaciones deportivas de Lezama (norte de España).

“Aquí es el sitio donde más he conseguido, donde más me he sentido reflejado, donde más me he visto reconocido. Y siempre he sentido el impulso de toda la gente que he tenido detrás trabajando todos los días, desde el primero al último. Eso es algo increíble para mí”, admitió. “Como dicen por ahí fuera, en el Athletic somos un clan. Y, efectivamente, somos un clan”.

En esta rueda de prensa, Valverde confesó que le hubiese gustado "ganar una competición europea", pero agregó que sabía que "iba a ser muy difícil".

En este mismo sentido, indicó que “el año pasado fue una gran oportunidad porque en la Liga Europa siempre hay margen”. “La Liga de Campeones que jugamos este año nos da prestigio, es buena para la economía del club, pero es una competición muy difícil para nosotros”, subrayó.

De su trayectoria de más de quinientos partidos como entrenador rojiblanco, el ‘Txingurri’ se queda “con la final de Copa (del Rey), sin duda alguna”. “Todo se concentra en ganar una copa después de cuarenta años, me quedo con eso por todo lo que significa para todo el mundo”, valoró en alusión al título conquistado frente al Mallorca en 2024, cuatro décadas después del anterior en esa competición.

“Me voy bien y me voy contento. Cada uno tendrá su percepción de lo que he hecho aquí y de cómo soy. Espero que me recuerden con una sonrisa, que piensen en algún partido que hayan disfrutado con mi equipo y que no tengan en cuenta alguno que perdimos”, deseó Valverde.

“Yo ya paso a ser un aficionado”, afirmó el aún técnico del Athletic, quien esperó que a su relevo, el alemán Edin Terzic, "le vaya bien, porque lo importante para todos es que el Athletic esté arriba”.

“Mi idea es no entrenar esta temporada que viene y, luego, ya veremos. Cuando llevas toda la vida haciendo una cosa con una intensidad como la que tenemos los entrenadores, hay que descomprimir un poco, bajar el ritmo. Al principio, cuando empiece la competición, está claro que lo vas a echar de menos, es inevitable. Pero no sé por qué me da que lo puedo superar”, bromeó.

El pasado 20 de marzo, Valverde anunció en una comparecencia ante la prensa que no continuaría al frente del banquillo rojiblanco la próxima temporada, en una decisión tomada de común acuerdo con el club.