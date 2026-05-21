Iago Aspas jugará un año más y luego se unirá a la estructura del Celta hasta 2029

El mejor futbolista en la historia del Celta, su máximo goleador y el que más partidos oficiales ha defendido la camiseta celeste ha decidido alargar una temporada más su exitosa carrera pese a que el 1 de agosto cumplirá 39 años, lo que fue anunciado este jueves por el club español.

“Con él llegaron noches inolvidables, goles que forman parte de la memoria colectiva del celtismo. Llegaron récords, partidos históricos y una manera única de entender este escudo. Máximo goleador histórico del club, futbolista con más partidos de la historia con la camiseta celeste y símbolo absoluto de una afición que se reconoce en su carácter y en sus raíces”, señala el club.

En su comunicado, el Celta destaca que Aspas renueva “como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro”, ya que seguirá vinculado al club dos años más una vez cuelgue las botas.

“Firma hasta 2029 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando. El Iago Aspas de siempre, un nuevo Iago Aspas”, apunta.

Desde sus primeros pasos en las categorías inferiores con sólo 8 años, hasta convertirse en el futbolista más determinante de la historia del Celta, el actual capitán suma hasta el momento 571 partidos con la camiseta celeste, en los que ha marcado 222 goles y ha repartido 90 asistencias.

Unos espectaculares números a los que se añaden haber logrado ser el máximo goleador español de LaLiga en cuatro temporadas (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2021-2022), lo que le abrió las puertas de la selección española, con la que disputó el Mundial de Rusia 2018.

La exitosa carrera de Aspas está ligada claramente al Celta, al que regresó en 2015 tras un fugaz paso por el Liverpool (15 partidos y 1 gol) y el Sevilla (25 partidos y 10 goles, la mayoría de ellos en la Copa del Rey -7 en cinco partidos-). Con el conjunto hispalense, logró el título de Liga Europa en 2015.

A la conclusión del último partido de LaLiga EA Sports (Primera División española) contra el Sevilla, en el que su equipo defenderá su sexto puesto en la clasificación, que le da derecho a disputar la Liga Europa en la próxima campaña, el futbolista de Moaña será uno de los protagonistas en la fiesta que el club ha preparado sobre el césped de Balaídos.