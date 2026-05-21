La Federación Alemana anuncia a Kimmich y otros 7 jugadores de la lista final

Los nombres de Kimmich, que en en la selección ha jugado hasta ahora como lateral derecho, Schlotterbeck, central del Borussia Dortmund y titular casi seguro, Havertz, recien coronado campeón inglés con el Arsenal, Pavlovic y Musiala eran dados de antemano por seguros.

Undav, delantero del Sttutgart, y Leweling, centrocampista del mismo club, era vistos como bastantes probables. El nombre de Brown, lateral del Eintracht Fráncfort, se había filtrado en los últimos días de forma extraoficial.

Musiala no ha tenido una buena temporada con el Bayern en buena parte debido a que estuvo de baja varios meses por una grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes después de la cual no ha recuperado todavía su mejor forma pero nadie lo había puesto en duda.

Los videos han ido acompañados de comentarios de Nagelsmann que definió a Kimmich como un modelo para todos los jóvenes jugadores, y de Schlotterbeck dijo que todo el equipo es mejor cuando él está en el campo.