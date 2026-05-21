Mamdani anuncia un sorteo de 1.000 entradas del Mundial a 50 dólares para neoyorquinos

"Dijimos que teníamos que abaratar el acceso de los neoyorquinos a estos partidos y hoy estamos haciendo exactamente eso", dijo Mamdani durante una rueda de prensa, y agregó que el objetivo es "garantizar que la gente trabajadora pueda acudir a uno de los mayores eventos deportivos del mundo".

Las entradas se repartirán entre siete encuentros: cinco partidos de la fase de grupos y dos de eliminatorias.

Nueva York/Nueva Jersey será una de las principales sedes del Mundial de Fútbol 2026 y recibirá en la primera fase a selecciones como Brasil, Francia, Ecuador o Inglaterra. También acogerá encuentros de eliminatorias, incluyendo la final del torneo.

Según Mamdani, habrá unas 150 entradas disponibles por partido y cada entrada costará 50 dólares, un precio que comparó con humor con "cinco cafés con leche en Nueva York".

El alcalde destacó que poder ver un partido no depende solo del precio de las entradas sino también de los gastos de desplazamiento, por lo que los ganadores podrán ir en autobús desde Nueva York hasta el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, de forma gratuita.

Las entradas se adjudicarán mediante un sorteo "exclusivo para residentes de Nueva York" que comenzará el 25 de mayo. Los interesados podrán inscribirse una vez al día y el proceso tendrá un límite de 50.000 solicitudes diarias.

Mamdani aseguró que las posibilidades de obtener una entrada "no dependen de a quién conozca cada uno" y afirmó que la alcaldía verificará la residencia de los participantes para garantizar que solo los neoyorquinos pueden comprarlas.

"No queremos reventa, queremos abrir el torneo a trabajadores que de otro modo no podrían permitírselo", sostuvo el alcalde, y agregó que las entradas serán "intransferibles" y que se entregarán directamente a los ganadores.

Las entradas del Mundial no tienen un único precio fijo y se han sacado a la venta en distintas fases, como la 'categoría 4' con un precio más accesible. Sin embargo, en las últimas semanas se han llegado a ver entradas listadas en plataformas de reventa por cantidades descomunales, en algunos casos por encima del millón de dólares.