A 20 días del Mundial 2026: El reto de dejar el arco en cero que lideran Shilton y Barthez

La marca de Peter Shilton se forjó entre las ediciones de España 1982 e Italia 1990. El guardameta construyó una resistencia defensiva infranqueable que de no haberse encontrado con Diego Armando Maradona en 1986 o con Andreas Brehme en 1990, tal vez habría coronado su imbatibilidad.

Por su parte, Fabien Barthez aportó la dosis de genialidad y reflejos a este registro entre Francia 1998 y Alemania 2006. Recordado por el beso de Laurent Blanc en su calva antes de cada encuentro, el arquero galo fue una pieza fundamental para la conquista del título de los 'Bleus' en París, donde solo encajó dos goles.

En el listado histórico de los guardianes con más partidos perfectos, la figura de estos dos colosos se agiganta frente a sus perseguidores. Con un total de 8 porterías invictas, justo un escalón por detrás, quedaron anclados nombres como los del legendario alemán Sepp Maier y el brasileño Cláudio Taffarel.

Con 7 compromisos sin recibir anotaciones aparece una selecta lista de arqueros donde destacan el alemán Manuel Neuer, el uruguayo Fernando Muslera y el español Iker Casillas, quien blindó el arco ibérico en las cuatro rondas de eliminación directa para coronarse en Sudáfrica 2010, donde solo encajó dos tantos.

Un logro similar consiguió el italiano Gianluigi Buffon, que conquistó el campeonato en Alemania 2006 y solo fue vencido en dos oportunidades en siete partidos, sin que ningún rival pudiera anotarle en jugada activa: los únicos tantos que recibió fueron un gol en contra de su compañero Cristian Zaccardo en la fase de grupos y el penal ejecutado por Zinedine Zidane en la final.

La Copa Mundial de 2026 se presenta como el escenario ideal donde los guardametas contemporáneos buscarán asaltar los primeros lugares de este registro histórico. Figuras de la jerarquía del belga Thibaut Courtois, siete veces invicto, o el brasileño Alisson, con cinco, saltarán a las canchas norteamericanas con la ambición de sumar vallas invictas a sus cuentas.

Las miradas también se posarán sobre tres de los guardametas más efectivos en Qatar 2022: el inglés Jordan Pickford lideró la efectividad al colgar el cero en tres de sus cinco compromisos (60 %), mientras el marroquí Yassine Bounou emuló la cifra con tres vallas invictas en seis encuentros (50 %), y el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez firmó tres partidos imbatido en los siete duelos (42.9 %) que lo condujeron al título.

Sin embargo, el nuevo formato extendido de 48 selecciones tiene el potencial de cambiar el panorama entre los tres palos. Con más partidos en el calendario y una ronda de eliminación directa adicional, cada juego sin recibir goles será una auténtica obra de arte defensiva.

Cuando la pelota ruede en 2026, los reflectores apuntarán a los artilleros, pero la historia demuestra que los títulos se construyen desde atrás. El registro de los 20 partidos invictos de Shilton y Barthez permanece como el gran faro que demuestra que para avanzar a instancias definitivas hay que cerrar el arco.