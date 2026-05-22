Bordalás: "Sentimos satisfacción pero no tenemos nervios"

Para entrar en Europa, el Getafe, séptimo clasificado, deberá ganar a Osasuna porque de lo contrario lo tendrá muy complicado debido a la cantidad de equipos que hay por detrás que podrían adelantarle y que no parece probable que todos vayan a fallar esta última jornada.

"La afición está preparando un recibimiento que va a ser clave para poder hacer un buen partido y conseguir el objetivo de sumar tres puntos y hacer algo histórico. Sentimos satisfacción pero no nervios ni nada por el estilo", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"El equipo, con esfuerzo y compromiso, se ha ganado este premio de pelear por algo histórico en el último partido. Va a ser muy importante mañana para todos pero estamos tranquilos y con confianza. El equipo está bien, tiene un compromiso grande y pase lo que pase, hay que felicitar a la plantilla porque el rendimiento ha sido sobresaliente", declaró.

El técnico alicantino aseguró que este tipo de partidos, pese a la importancia que tienen, "no se preparan de manera especial".

"El equipo tiene que estar tranquilo y los jugadores no tienen que estar cargados de responsabilidad. Les pido que lo afronten con la ilusión que manifiestan, que lo hagan por ellos y por la gente que ha estado todo el año apoyando. Es algo increíble para todos y vamos a pelear hasta el final para lograrlo", confesó.

Bordalás subrayó que sienten "un máximo respeto por Osasuna" y apuntó que van "a competir al límite" para sumar los tres puntos.

"Osasuna tiene un gran plantel, es un equipo muy compensado y un bloque muy solido. Cuenta con buenas individuales, tiene remate, calidad y hasta hace pocas fechas tenia posibilidades de pelear por Europa pero eso demuestra la dificultad de la Liga española", dijo.

A este partido Bordalás llegará como 'hijo adoptivo' de Getafe tras el reconocimiento que se le dará este viernes en el ayuntamiento del municipio madrileño.

"Es algo bonito y lo agradezco. Fue algo inesperado cuando me enteré y es algo que nunca olvidaré y quedará siempre. Es algo increíble. Le doy las gracias a todo Getafe. Cuando cuente mi historia, personal y profesional, Getafe siempre estará ahí", comentó.

Por último, Bordalás evitó hablar de su futuro. Acaba contrato el 30 de junio y no ha renovado con el Getafe.

"Con el presidente (Ángel Torres) hablo habitualmente y ahora estamos centrados en el partido de mañana. A partir del domingo iremos despejando el futuro, que es lo menos importante. Ahora es momento de celebrar algo importante y celebrar otro año más en Primera", concluyó.