Carvajal se despide de la Ciudad Deportiva: “Nos veremos en otra versión de mí”

“Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí”, escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto en el césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva.

Carvajal disputará este sábado frente al Athletic Club su último partido como jugador del Real Madrid, tras 13 temporadas y 27 títulos, al acabar su contrato con la entidada blanca.

Una despedida que fue viviendo durante la semana. Cena de despedida y, este viernes, último entrenamiento de una Ciudad Deportiva que irá siempre unida a su nombre.

El 12 de mayo de 2004, siendo todavía jugador alevín, fue elegido junto a Alfredo di Stéfano para colocar la primera piedra del complejo que construyó el Real Madrid para su día a día.