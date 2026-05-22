El Mundial 2026 logra el reconocimiento como primer torneo con inclusión sensorial

La FIFA anunció este viernes que los 16 estadios de la competición ofrecerán durante los 104 partidos de la misma salas habilitadas dirigidas al público que padece sobrecarga sensorial, para reducir el exceso de ruido.

La organización sin ánimo de lucro líder en accesibilidad sensorial e inclusión, KultureCity, ha otorgado la certificación al Mundial en este aspecto, dentro del compromiso de la FIFA con la inclusión y la responsabilidad social, con servicios de accesibilidad adicionales para el campeonato, señaló.

La FIFA destacó que según los estudios realizados se estima que entre el 5 y el 16,5 % de los aficionados tiene necesidades de procesamiento sensorial y recordó también que el próximo Mundial contará con servicios de interpretación en lengua de signos en directo en todos los partidos.

Estas retransmisiones estarán disponibles tanto para los espectadores que vayan a los estadios, como para los que sigan los partidos desde otro lugar, y algunos campos contarán con placas hápticas para aficionados ciegos o con visibilidad reducida, además de disponer de un servicio de audiodescripción en todos los partidos y de asistencia a la movilidad.