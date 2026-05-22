Fiesta del Alavés en Mendizorroza con el Rayo mirando a Europa

Los seguidores del equipo vitoriano recibirán con honores a los jugadores albiazules tras haber certificado la continuidad una temporada más en la máxima categoría y además, de forma paralela, se conmemora el 25 aniversario de la final de la UEFA que disputó el Alavés en Dortmund ante el Liverpool, que levantó el trofeo tras un gol de oro en la prórroga (5-4).

La gran mayoría de los integrantes de aquel equipo estarán en Vitoria en diferentes actos que se llevarán a cabo para recordar esa hazaña y recibirán la ovación pertinente en el césped del coliseo del Glorioso, donde tumbaron a grandes ‘transatlánticos’ europeos.

En lo referente al partido, desde el plantel vasco quieren brindar un triunfo a su afición, que además les suba posiciones en la clasificación final, lo que supondría mayores ingresos.

El entrenador alavesista, Quique Sánchez Flores, no podrá contar con Jon Pacheco, intervenido de su tobillo, ni con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. Además, son duda Lucas Boyé y Carlos Protesoni, que han llegado renqueantes al final de liga y el técnico no forzará a estos jugadores para evitar lesiones.

A pesar de haber salvado la categoría, el preparador babazorro apostará “por los que mejor estén”, aunque cabe la posibilidad de que Antonio Sivera ceda su puesto a Raúl Fernández en la portería.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que aspira a lograr la mejor clasificación de su historia en la Liga española. Para ello tendrá que ganar al Alavés y esperar que el Getafe empate o pierda con Osasuna en el Coliseum. De esa forma podría concluir séptimo y además volver a clasificarse para Europa.

Este partido le llegará al Rayo solo cuatro días antes de la histórica final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace inglés en Leipzig (Alemania), para la que están depositadas muchas esperanzas tanto por el equipo como por la afición.

Iñigo Pérez podría introducir alguna variante en el once titular en Mendizorroza pensando en esa final y también para dar algo de descanso a jugadores que acumulan muchos minutos sobre el césped. De esta forma podrían jugar el lateral derecho albano Iván Balliu o el extremo Fran Pérez.

Los que no estarán seguro son dos extremos, Isi Palazón, que cumple el quinto partido de una sanción de siete, e Ilias Akhomach, que se recupera de unas molestias. Tampoco el centrocampista Unai López, que cumple sanción por ciclo de cinco amarillas.

Alavés: Raúl; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach; Guevara, Denis, Aleñá; Toni Martínez, Diabate.

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Espino; Gumbau, Valentín; Fran Pérez, De Frutos, Camello; Alemao.

Árbitro: Jesús Gil (Comité extremeño).