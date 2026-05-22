Final por Europa para el Getafe y para la salvación de Osasuna

El Getafe está completando una temporada sensacional y quiere poner la guinda con la clasificación a Europa seis años después de su último paseo por el continente. Para ello deberá ganar a Osasuna porque de lo contrario lo tendrá muy complicado debido a la cantidad de equipos que hay por detrás que podrían adelantarle y que no parece probable que todos vayan a fallar esta última jornada.

El conjunto madrileño, tercero menos goleado de la categoría (38), volverá a convertir el partido en una batalla física, un aspecto en el que se sabe mover bien y se siente cómodo para hacer sufrir a los rivales.

Para este partido, José Bordalás cuenta con dos bajas importantes, ambas por sanción. Una es la del central togolés Djené Dakonam, al que podría sustituir el marroquí Abdel Aqbar, y el delantero uruguayo Martín Satriano, por el que es probable que juegue el argentino Luis Vázquez.

A este partido, Bordalás, que no ha renovado con el club azulón y podría dirigir su último encuentro desde el banquillo, llegará como 'hijo adoptivo' de Getafe tras el reconocimiento que se le dará este viernes en el ayuntamiento del municipio madrileño.

Enfrente está Osasuna, que se juega la permanencia en Primera dependiendo de sí mismo. Con 42 puntos y después de sumar cinco derrotas en las últimas seis jornadas, el equipo navarro llega a la última jornada obligado a puntuar para evitar sustos mayores.

La derrota en El Sadar ante el Espanyol terminó de disparar todas las alarmas en Pamplona. El equipo pasó en menos de un mes de mirar hacia Europa a verse atrapado en la pelea por no descender, dejando una sensación de incredulidad tanto en la plantilla como en la afición.

La buena noticia para los rojillos es que todavía dependen de sí mismos. Un empate o una victoria asegurarían la permanencia, mientras que una derrota obligaría a mirar a lo que ocurra en los partidos de Mallorca y Girona.

En el plano deportivo, Víctor Muñoz no ha entrenado en toda la semana con el grupo, al igual que Raúl Moro, por lo que Kike Barja apunta a ser titular en el costado izquierdo en una tarde marcada por la tensión y la necesidad.

Osasuna acumula siete campañas seguidas en Primera y quiere continuar en la élite. El equipo está conjurado para prolongar este sueño, aunque deberán cuajar un partido serio, comprometido y con una idea clara de juego por bandera, algo que ha faltado en las últimas fechas.

Getafe: Soria; Nyom, Abdel, Duarte, Zaid Romero, Juan Iglesias; Milla, Cáceres, Arambarri; Mario Martín, Luis Vázquez.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Aimar, Kike Barja; Budimir.