Guardiola será embajador global del Grupo City Football

El técnico español aconsejará a los clubes de este grupo en temas técnicos y trabajarán en "proyectos específicos y colaboraciones".

Este grupo posee en su totalidad varios clubes como el City, el Melbourne City, el Montevideo City y el Troyes, y parte del New York City, el Lommel, el Girona, el Yokohamma Marinos, el Shenzhen Peng, el Palermo y el Bahía.

"Hemos sido unos privilegiados de trabajar con Pep Guardiola en los últimos diez años. Hemos podido ver su grandeza y su dedicación, pero también hemos disfrutado su compañía, su amistad y su humanidad. Ha sido un privilegio para todos nosotros en el Manchester City", dijo Ferran Soriano, consejero delegado del City, en un comunicado.

"El legado de Pep es extraordinario y su verdadero impacto será estudiado en el futuro. Ha contribuido decisivamente a nuestro viaje hacia la excelencia global y sus estándares serán una referencia para nuestros jugadores y entrenadores en el futuro", añadió Soriano.