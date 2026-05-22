Larcamón llega a Gijón para firmar como nuevo entrenador del Sporting

Larcamón pasará en las próximas horas por las instalaciones de Mareo para firmar la documentación y sellar su llegada al banquillo rojiblanco, que asumirá formalmente a partir del 1 de julio.

El técnico estará presente este domingo en El Molinón para presenciar el partido ante el Almería (18:30 horas), correspondiente a la penúltima jornada de la temporada regular.

Larcamón, de 41 años y nacido en La Plata, provincia de Buenos Aires, desarrolló su carrera íntegramente en Sudamérica y México, donde dirigió en la Liga MX a Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, club del que fue despedido en abril pese a haber clasificado al equipo para la Liguilla del Clausura 2026.

El Grupo Orlegi, propietario del Sporting desde 2022, ya conocía por su trayectoria en el fútbol mexicano el perfil del técnico argentino, que relevará a Borja Jiménez, quien llegó al banquillo rojiblanco en el otoño de 2025 tras el cese de Asier Garitano y concluye su etapa con el equipo ubicado en mitad de tabla, sin opciones matemáticas de ascenso ni de descenso.