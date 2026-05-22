Maresca, el favorito para sustituir a Guardiola

Precisamente en los 'Sky Blues', el italiano dirigió al Manchester City sub'23, equipo con el que conquistó la Premier League 2, y posteriormente, fue auxiliar de Guardiola entre 2022 y 2023.

Tras la salida del entrenador español, Maresca, según medios británicos, está en la 'pole' para sucederle y continuar con el gran legado que ha dejado Guardiola, que ha cambiado la historia de la entidad.

El exjugador de equipos como Sevilla y Málaga cuenta con amplia experiencia en los banquillos de Inglaterra después de haber entrenado a equipos como el Leicester City y el Chelsea.

En los 'Blues', Maresca devolvió al equipo a la gloria europea consiguiendo levantar la Liga Conferencia en 2025, y meses después, alzarse con el primer Mundial de Clubes de la FIFA después de derrotar en la final al París Saint-Germain de Luis Enrique por un contundente 3-0.

Previamente, en su etapa anterior al frente del Leicester City, ya mostró sus cualidades como técnico al conseguir el ascenso a Premier League con una temporada sobresaliente en la que acabó líder del Championship con 97 puntos y un balance de 31 victorias, cuatro empates y once derrotas.

Los buenos resultados le abrieron las puertas de un grande de Europa, el Chelsea, donde a pesar de los grandes éxitos, el 1 de enero de 2026 fue destituido del cargo a pesar de tener contrato hasta 2029.

Los últimos meses estuvieron marcados por un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con el propio club que se sumó a los malos resultados con una victoria en los últimos siete partidos de la Premier League que dejó al equipo a 15 puntos del liderato.

En el equipo del oeste de Londres, el italiano siempre apostó por 4-2-3-1 en el, los laterales, ocupaban huecos interiores y se sumaban al ataque, mientras que el centro del campo estaba dominado por un doble pivote rocoso y un mediapunta con libertad de movimiento. En ataque, es un admirador de los extremos veloces y un punta móvil que no se queda fijo en el área.