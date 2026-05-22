Fútbol Internacional
22 de mayo de 2026 a la - 09:20

Maresca, el favorito para sustituir a Guardiola

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Londres, 22 may (EFE).- El italiano Enzo Maresca, quien fuera técnico asistente de Pep Guardiola, es el favorito para suplir al catalán, que este viernes anunció su salida del Manchester City tras diez años como entrenador, una veintena de títulos y casi 600 partidos al frente de la entidad.

Por EFE

Precisamente en los 'Sky Blues', el italiano dirigió al Manchester City sub'23, equipo con el que conquistó la Premier League 2, y posteriormente, fue auxiliar de Guardiola entre 2022 y 2023.

Tras la salida del entrenador español, Maresca, según medios británicos, está en la 'pole' para sucederle y continuar con el gran legado que ha dejado Guardiola, que ha cambiado la historia de la entidad.

El exjugador de equipos como Sevilla y Málaga cuenta con amplia experiencia en los banquillos de Inglaterra después de haber entrenado a equipos como el Leicester City y el Chelsea.

En los 'Blues', Maresca devolvió al equipo a la gloria europea consiguiendo levantar la Liga Conferencia en 2025, y meses después, alzarse con el primer Mundial de Clubes de la FIFA después de derrotar en la final al París Saint-Germain de Luis Enrique por un contundente 3-0.

Previamente, en su etapa anterior al frente del Leicester City, ya mostró sus cualidades como técnico al conseguir el ascenso a Premier League con una temporada sobresaliente en la que acabó líder del Championship con 97 puntos y un balance de 31 victorias, cuatro empates y once derrotas.

Los buenos resultados le abrieron las puertas de un grande de Europa, el Chelsea, donde a pesar de los grandes éxitos, el 1 de enero de 2026 fue destituido del cargo a pesar de tener contrato hasta 2029.

Los últimos meses estuvieron marcados por un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con el propio club que se sumó a los malos resultados con una victoria en los últimos siete partidos de la Premier League que dejó al equipo a 15 puntos del liderato.

En el equipo del oeste de Londres, el italiano siempre apostó por 4-2-3-1 en el, los laterales, ocupaban huecos interiores y se sumaban al ataque, mientras que el centro del campo estaba dominado por un doble pivote rocoso y un mediapunta con libertad de movimiento. En ataque, es un admirador de los extremos veloces y un punta móvil que no se queda fijo en el área.