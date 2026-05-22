Martín Demichelis, sobre el 'milagro' de la permanencia del Mallorca: "¿Por qué no creer?"

"Hasta el último día seré el primero de todos los positivos o el mayor de los optimistas. La vida es loca, el fútbol más y el tema de la salvación se ha vuelto más loco que en muchos años juntos. ¿Por qué no creer? Debemos hacer nuestros deberes, mucha gente estará pendiente de los otros campos. Lo que no puede pasar es que eso suceda y lo nuestro no. Es nuestro deber, nuestro compromiso, responsabilidad de terminar con 42 puntos y las matemáticas dirán", ha explicado en una rueda de prensa.
Para que el Mallorca pueda salvarse, debe ganar al Oviedo y que el Getafe gane a Osasuna, el Girona al Elche y el Levante puntúe en el estadio del Betis.
"Cambió la ecuación porque antes dependíamos de nosotros, por eso siempre me enfoqué en nosotros. Ahora es diferente, hay un nosotros y una parte importante de otros. Mirándose a la cara, con respeto, mucha disciplina, observando el compromiso del grupo, de cada uno de los jugadores viviendo en estas circunstancias, hay unos que lo viven mejor y otros peor", ha añadido.
Preguntado por las bajas, el técnico ha criticado indirectamente a Marash Kumbulla por no estar disponible estas semanas: "De Marash no sé nada. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada y sé mucho".
Sobre la implicación de la plantilla, ha apuntado: "Con el pasar del tiempo fui conociendo a cada uno de los integrantes, solo hay una forma de vivir esta profesión, y no se puede negociar. Cuando soy entrenador en el día a día digo cosas que públicamente no conviene decirlas, pero cada jugador es consciente de que pienso de sus situaciones, el que no quiere estar no está, y hay otros que hacen grandísimos esfuerzos como Abdón, que es de los que menos juega. Por eso he buscado compromiso para el once de mañana".
Por otra parte, el argentino ha detallado que David López no ha pasado una buena semana. "Lo dije en su momento, un central alcanza su madurez a partir de los 26, 27, a él le falta mucho para alcanzar eso, le tocó pasar ese momento desagradable. Veníamos de cometer errores groseros en Getafe, no tengo reparos en hablarlo porque hay que hacerlo con honestidad, lo cambié porque emocionalmente no lo veía preparado, era un momento difícil para él", ha relatado.
De cara al once titular contra el Oviedo, Demichelis buscará "hombría". "Mañana es un momento de mostrar hombría de los que estamos trabajando en el día a día, mostrar con responsabilidad lo que la situación merece; es para jugadores grandes, vivir cada acción al máximo, muchos ya han pasado por estas circunstancias", ha sentenciado.