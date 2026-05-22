Míchel, del Girona: "Es una final"

El Girona está obligado a ganar para salvarse y el entrenador ha admitido que el vestuario tiene claro que es "un partido para hacer historia, un partido diferente a todos los que hemos jugado antes".

Míchel ha reivindicado que el equipo sigue teniendo el objetivo en sus manos y que tiene "mucha confianza" en sus jugadores, en hacer "un partidazo y ganar".

"No tenemos sobreexcitación, sino energía, ganas, ilusión y motivación para hacer historia", ha dicho a las puertas del que podría ser su último partido con el Girona, porque acaba contrato.

"No he pensado en esto. Porque lo más importante es el Girona, el crecimiento, el proyecto: nos lo jugamos todo a un partido. Solo pienso en el Girona y pienso que somos capaces de superar este partido. Después ya veremos, no tengo prisa. Siempre he dicho que primero hablaré con el club", ha reconocido.

También ha pedido "agresividad, energía, intensidad y mirar hacia adelante" a sus jugadores y sobre todo "claridad", porque "es un partido de fútbol y tenemos que jugar a fútbol".

En este sentido, ha añadido que, pase lo que pase en el terreno de juego, el Girona debe "vivir el momento presente y competir en cada acción para ir creciendo", sin pensar en el resultado ni en el pasado.

"Lo que ha pasado ya ha pasado. Queda un partido, una final y tenemos que ganar", ha afirmado.

El técnico ha añadido que espera un Elche que busque tener la pelota como siempre y ha asegurado que Pep Guardiola, que este viernes ha puesto fin a una etapa de diez temporadas en el Manchester City, es "el mejor entrenador de la historia del fútbol".