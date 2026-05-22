Nico González ultima su recuperación rumbo al Mundial 2026

Baja en los últimos seis encuentros por el percance muscular sufrido el pasado 28 de abril en la víspera del choque de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, el futbolista ya está en el tramo final de su puesta a punto, según se pudo observar en la sesión matutina en Majadahonda, en la que se ejercitó al margen, pero a un ritmo ya de alta intensidad.

Nico González aún no estará listo para jugar este domingo contra el Villarreal, en el partido que cierra la temporada del conjunto rojiblanco, en el que Diego Simeone tendrá hasta ocho bajas: José María Giménez, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción, además de Nico.

Nico, de hecho, está ya liberado por el Atletico para el Mundial 2026, aunque sigue con su puesta a punto en Majadahonda; al igual que Giménez, Nahuel Molina y Julián Álvarez, todos ellos lesionados y convocados por sus respectivos equipos nacionales, Uruguay el primero y Argentina los otros dos, para la cita de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza el 11 de junio.

Los otros tres futbolistas argentinos que participarán en el Mundial, Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada, siguen dentro de la dinámica del Atlético, una vez que los tres están aptos para el encuentro de este domingo ante el Villarreal, en el que Musso y Giuliano además apuntan a la alineación titular.