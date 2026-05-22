Riquelme dice que trabaja en "una candidatura seria, que recupere los valores del club"

"Esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final entre esta noche y mañana temprano (de concurrir ). Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y a poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes", declaró a los periodistas Riquelme, de 37 años, tras la junta general de su compañía, Cox, celebrada en Sevilla y la presentación de la nueva sede del grupo.

Desde que este jueves comunicó oficialmente a la Junta Electoral del club su intención de presentarse, en cumplimiento de "las nuevas reglas" y que "fue un momento importante", según el empresario, "no ha cambiado nada" y sigue "trabajando 24/7" para presentar "una candidatura innovadora" y que genere "una ilusión deportiva" para "los próximos años, pero que también tiene que dar resultado en el corto plazo".

Recalcó que, después de veinte años sin elecciones, "democráticamente y con respeto" están perfilando una candidatura, frente a la del actual presidente, Florentino Pérez, que persigue "poder devolverle al socio el club, ponerlo en el foco, y, sobre todo, con todo el respeto para todas las partes", que genere "esa ilusión y recupere los valores del club, que algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años".

Preguntado por si tiene figuras destacadas o posibles fichajes en cartera, Riquelme eludió dar nombres, que "es lo más jugoso", aunque aseguró que "los mejores tienen que estar en el Real Madrid, siempre han estado, los mejores siempre quieren venir, es el mejor club".

"Por eso mismo, hay que crear una candidatura que vuelva a esa transparencia, esa gobernanza, sobre todo ganadora y que atraiga al talento. El talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento, y hay que crear las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club", argumentó.

El exmpresario destacó que "todo el talento del mundo será bienvenido al Real Madrid" y bromeó al insistírsele en si podía adelantar nombres de posibles fichajes: "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme", dijo.

Sobre la compatibilidad de su cargo de presidente ejecutivo de Cox con una posible presidencia del Real Madrid, si al final resultase, aseguró a los periodistas, en tono distendido, que "hay que estar siempre preparado" y tener "un plan A, B, C y D".

En el mismo sentido, durante la junta general de accionistas de esta compañía, Riquelme manifestó que, "con independencia de la decisión final que se tome al respecto" de su candidatura a la presidencia del real Madrid, tiene "plena confianza en el equipo directivo de Cox, que ha demostrado ser pieza fundamental de su liderazgo y de la ejecución de su estrategia".