Tchouaméni y Valverde, disponibles contra el Athletic

Ambos podrían coincidir de nuevo sobre el césped, en el estadio Santiago Bernabéu.

Tchouaméni ha superado unas molestias en la tibia que sufrió el pasado fin de semana frente al Sevilla, mientras que Valverde completó su segundo entrenamiento al completo tras su vuelta del protocolo por traumatismo craneoencefálico.

El uruguayo se ha perdido los últimos dos partidos del Real Madrid tras el incidente en el vestuario y ya está recuperado, tras cumplir el protocolo, para volver a los terrenos de juego.

Un partido ante el Athletic Club en el que no estará el inglés Trent Alexander-Arnold, debido a un proceso vírico; y los lesionados Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes.

Por su parte, la presencia del brasileño Vinícius Junior aún no está descartada, pero el futbolista tiene permiso del club para ausentarse por motivos personales.

“Tiene permiso del club por un asunto personal y no sabemos aún si podrá estar mañana”, comentó Arbeloa en la rueda de prensa previa al entrenamiento.

Una sesión que fue la última de Dani Carvajal antes de su marcha del Real Madrid. El primer capitán del club, tras acabar contrato, se despedirá del Santiago Bernabéu el sábado y ya este viernes lo hizo de la Ciudad Deportiva, de la que puso la primera piedra en 2004.

"Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí", escribió el futbolista en sus redes sociales junto a una foto en el césped del Campo 1 de la Ciudad Deportiva.