Enrique Riquelme, en el Bernabéu: "Es un día importante porque habrá elecciones pronto"

El presidente de la compañía Cox Energy, ataviado con camiseta y bufanda del Real Madrid, acudió media hora antes del partido y entró al estadio madridista por la puerta 65 tras coincidir con numerosos aficionados que le fueron parando hasta su entrada al campo.

“Hoy es un día importante para el Real Madrid porque habrá elecciones pronto, después de 20 años sin votar. Tenemos 15 días para hablar de la campaña, de la candidatura…”, comenzó antes de acordarse de Dani Carvajal, quien disputa este sábado su último partido con el Real Madrid.

“Hoy es el día de Dani Carvajal. Del capitán. Un titán dentro del club. Nos da mucha pena que salga, nos hubiera gustado a todos que jugase el Minimalismo, pero estaremos seguros de que volverá al club”, señaló.

Por otro lado, mencionó la final de la Euroliga del domingo entre el Real Madrid y Olympiacos.

“Y mañana hay que apoyar al baloncesto porque tenemos la oportunidad de ser campeones de Europa”,

Su última aparición pública después de que a primera hora de la tarde acudiese a la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas a entregar la documentación requerida para que la junta electoral acepte, o rechace, según los estatutos sociales y normas electorales del club, la documentación para formalizar su candidatura a la presidencia del club.

Enrique Riquelme estará presente en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid cerrará una temporada sin títulos y tras la que se abrirá, siempre que la junta electoral acepte la documentación, un campaña electoral que no ocurre desde 2006, año de las últimas votaciones a la presidencia del Real Madrid.

En 2006, Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos a Juan Palacios. Y desde el retorno de Florentino Pérez en 2009 no ha tenido otro candidato a la presidencia del club.