La despedida a Carvajal arranca con un tifo de la primera piedra en la Ciudad Deportiva

El 12 de mayo de 2004, Carvajal, en categoría alevín, fue el jugador elegido para realizar ese gesto simbólico, el de colocar la primera piedra de la Ciudad Deportiva Real Madrid, en Valdebebas, y que le ha acompañado durante toda su trayectoria deportiva.

Sin saberlo, ese momento sería el primero de muchos en el que su nombre quedaría marcado en la historia del club. Después, tras una cesión al Bayer Leverkusen, en 2013 se iniciaron 13 temporadas en las que ganó 27 títulos, entre ellos, seis Ligas de Campeones.

Solo Francisco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado la misma cifra de títulos en la máxima competición continental.

Una trayectoria a la que el Real Madrid y sus aficionados rinden homenaje este sábado en el Santiago Bernabéu, en el último partido de Liga de la temporada.

Para ello, además de reservarle el último hueco al anunciar las alineaciones para que recibiera una extensa ovación se mostró antes del comienzo del partido una pancarta gigante del momento en el que puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y una frase: "El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda".