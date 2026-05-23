Senegal agradece a Mohamed VI el indulto a senegaleses condenados tras la Copa de África

Mohamed VI indultó a los seguidores este sábado "por consideraciones humanitarias" con motivo de la fiesta musulmana del cordero, Aid Al Adha.

Mediante esta decisión, el monarca subrayó la profundidad de los lazos de amistad, fraternidad y cooperación que unen a Marruecos y Senegal, según un comunicado del Gabinete Real recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.

En la red social X, Faye envió al rey su "más sincero agradecimiento por esta decisión, marcada por la clemencia y la humanidad".

"Senegal y Marruecos comparten una larga y sólida hermandad, que este gesto honra una vez más", enfatizó el jefe de Estado senegalés.

"Nuestros compatriotas detenidos en Marruecos tras los incidentes ocurridos al margen de la Copa Africana de Naciones ya están en libertad. Pronto se reunirán con sus familias", añadió Faye, quien felicitó al monarca y al pueblo marroquí por la citada festividad.

Un total de 18 aficionados senegaleses, junto a un ciudadano franco-argelino, fueron detenidos el pasado 18 de enero acusados de vandalismo en la final de la CAN disputada en Rabat.

Fueron condenados a penas de hasta un año de cárcel, sentencia confirmada en abril por el Tribunal de Apelación de la capital, mientras que tres de los hinchas senegaleses fueron liberados tras cumplir una pena de tres meses.

Los aficionados fueron sentenciados por cargos como violencia, destrucción de instalaciones deportivas e intrusión en el terreno de juego durante la final, celebrada en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat.

La Fiscalía marroquí calculó en 4,87 millones de dirhams (unos 451.000 euros) los daños causados en el estadio por los disturbios ocurridos tras un penalti pitado contra Senegal -fallado después por Marruecos- en el partido, que los Leones del Atlas perdieron 1-0 en la prórroga.

El polémico penalti provocó que Senegal abandonara temporalmente el campo en protesta contra el árbitro.

Senegal se proclamó campeón de África en el terreno de juego, pero el pasado 17 de marzo, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó la copa y se la otorgó a Marruecos como castigo al amago de retirada de los Leones de Teranga.

Senegal ha recurrido esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Marruecos y Senegal mantienen relaciones estratégicas e históricas, así como sólidos vínculos religiosos.