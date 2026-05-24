Adios a Guardiola; emociones y despedidas en el Etihad

Lleno el recinto del City que tantos éxitos ha logrado en los tiempos recientes, en los que se ha instalado como referencia del fútbol del Viejo Continente y que ha dado un salto de calidad competitiva, quiso ser cariñoso con Guardiola, sobre todo.

Un gran tifo dio la bienvenida al preparador español que ha estado diez temporadas en Manchester y que ha llevado al club a cotas impensables tiempo atrás. Pep saltó al campo en medio de una gran ovación y fue aclamado por todos los seguidores en el estadio. Saludó a su compatriota Unai Emery, preparador del Aston Villa, flamante campeón de la Liga Europa con el que se abrazó un buen rato y al que entregó un regalo, recuerdo de sus duelos con el club de Birmingham.

"10 años con Pep", "Cambió el juego", "Hizo historia" y "City forerver (por siempre), rezó el gigantesco tifo que ocupó gran parte de uno de los laterales del estadio.

Una tribuna, la norte, fue inaugurada en este último partido del curso, con siete mil localidades más, y fue nombrada como "Pep Guardiola Stand".

Una década gloriosa con Guardiola al frente y 6 títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, la única en la historia del club hasta ahora, 3 Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga, dos Supercopas inglesas (Community Shield), una supercopa de Euoropa, un Mundial de Clubes y una copa Mundial de Clubes de la FIFA

Fue despedida también para los jugadores Bernardo Silva y John Stones, que anunciaron su adiós del City. Salieron al campo al margen del resto de jugadores, con sus respectivos hijos en brazos. El portugués especialmente emocionado. Ambos vieron también dos tifos colgados en la grada, de agradecimiento, en sus últimas apariciones en el club.

Dos jugadores fundamentales en el proyecto de Pep Guardiola. El central ha estado siempre junto al técnico en el club de Manchester, mientras Bernardo Silva jugó nueve años.