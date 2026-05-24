Andrés Martín reduce a un gol la ventaja de Arribas a falta de la jornada final

Los festejos por el ascenso no parecen haber hecho perder ni la concentración ni la puntería a Andrés Martín, que contabilizó su vigésimo tercera diana del curso, tras firmar este domingo el gol del empate (1-1) del conjunto cántabro en el campo del Málaga.

Uno menos de los que suma el atacante del Almería Sergio Arribas que continuará una jornada más al frente de la tabla con un total de veinticuatro tantos, pese a encadenar su cuarta jornada consecutiva sin marcar.

Completa el podio provisional el delantero del Málaga Carlos Ruiz 'Chupe', que ocupa la tercera plaza con veintidós goles, dos menos que Arribas, tras no poder marcar este domingo en el duelo que enfrentó al conjunto andaluz con el Racing en La Rosaleda.

-- Clasificación tras la disputa de la 41ª jornada:

- Con 24 goles: Arribas (9p) (Almería)

- Con 23 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Carlos Fernández (4p) (Mirandés); Villalibre (1p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón).

- Con 15 goles: Embarba (2p) (Almería); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 14 goles: Jefté (5p) (Albacete); Fuentes (Córdoba); Martón (3p) (Eibar); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 13 goles: Cala (3p) (Castellón); Marcos Fernández (1p) (Ceuta).

- Con 12 goles: David González (5p) (Burgos); Camara (GUI) (Castellón)

- Con 11 goles: Yeremay (3p) y Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Adrián Niño (1p) (Málaga).

- Con 10 goles: Cerdá (Andorra); Jesé Rodríguez (2p) (Las Palmas); David Larrubia (Málaga)

- Con 9 goles: Leo Baptistao (BRA) (Almería); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Dani Gómez (2p) (Zaragoza).

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Jon Morcillo (2p) (5 con el Albacete) (Almería); Lautaro (URU) (1p) (Andorra); Luis Chacón (1p) (Cultural); Jorge Pascual (1p) y José Arnáiz (Granada); Manu Fuster (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Gelabert (1p) (Sporting).

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Sielva (4p) (Huesca); Ale García (Las Palmas); Javi Hernández (Mirandés); Latasa (2p) (Valladolid); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 6 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Curro Sánchez (5p) (Burgos); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Brignani (ITA) Y Cipenga (CGO) (Castellón); Zalazar (Ceuta); Mario Soriano y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Jon Bautista y José Corpas (3p) (Eibar); Alemañ (Granada); Alex Millán (Leganés); Guliashvili (GEO) (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 5 goles: Nieto (1p) (Las Palmas); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella y Stoichkov (Deportivo); Enol (Huesca); Enrique Clemente (Las Palmas); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez y Joaquín Muñoz (Málaga); Unax (Mirandés); Peio Canales (Racing); Gaspar Campos (Sporting).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Le Normand (FRA) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Sergi Guardiola (Córdoba); Mulattieri (ITA) (Deportivo); Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) y Pablo Sáenz (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN) y Estanis (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid).

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) y Marc Cardona (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Antoñito Cordero (Cádiz); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Konrad (USA) (Ceuta); Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain y Madariaga (Eibar); Lama y Sola (Granada); Pulido, Álvaro Carrillo y Escobar (Huesca); Kirian (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano, Cissé (GUI) y Juan Cruz (Leganés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Jogo (USA), Pepe Sánchez y Lluís López (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech y Molina (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL), Roger Martí y De la Rosa (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV), Youness (MAR) y Bassinga (CIV) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves, Percan y Kevin Medina (Córdoba); Paco Cortés, Tresaco, Barzic (CRO) y Víctor (Cultural); Villares, Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Jon Magunazelaia, Adu Ares y Sergio Álvarez (Eibar); Faye (SEN) (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil, Mika Mármol y Pejiño (Las Palmas); Naim García y Asué (GEQ) (Leganés); Einar, Lobete y Ochoa (IRL) (Málaga); Medrano (Mirandés); Javi Castro, Maguette Gueye (SEN), Manex Lozano, Mantilla y Suleiman (GAM) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas, Andrés Ferrari (URU) y Perrin (FRA) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà, Akman (TUR) y Diego Alende (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, Jorge More, Diarra (MLI), Arribas, Joaquín González, Pelayo y Lucas Pérez (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA), Lucas Alcázar y Álvaro García (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p) y Manu Sánchez (Ceuta); Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac, Goti y Albarrán (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Thiago Ojeda (ARG), Bicho y Maestre (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL), Altimira y Noé Carrillo (Deportivo); Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña (Leganés); Murillo, Montero, Dotor, Murillo, Haitam (MAR) y Brasanac (SRB) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica, Maras (SRB) y El Jebari (MAR) (Mirandés); Facu González (URU), Manu Hernando y Mata (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena, Carbonell y Beitia (Real Sociedad B); Manu Rodríguez, Pablo García, Corredera (1p) y Amadou Coundoul (SEN) (Sporting); Carvajal, Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO), Sanseviero (URU), Biuk (CRO) y Jaouab (MAR) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV), Jawad El Yamiq (MAR), Saidu (GHA) y Cuenca (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba); Tresaco (Cultural, contra Mirandés); Cuenca (Sporting, contra Ceuta); Juan Gutiérrez (Mirandés, contra Almería); Mika Marmol (Las Palmas, contra Andorra); Einar (Málaga, contra Ceuta); Marti Vilà (Andorra, contra Ceuta).