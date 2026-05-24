Cristhian Stuani: "Es un momento muy doloroso"

"Nuestra afición volvió a demostrar lo que significa el Girona, un amor que ni los golpes más duros pueden apagar. Siento tristeza por no haber sido capaces de darles lo que merecían", escribió en redes sociales.

Stuani, máximo goleador histórico y leyenda del equipo, añadió que también siente "orgullo por haber defendido estos colores con todo lo que tenía y de haber vivido momentos increíbles" junto a la afición.

"Si algo sé es que este club nunca deja de levantarse", concluyó el ariete uruguayo.

El defensa Arnau Martínez, otro de los capitanes, también admitió a través de las redes sociales que es "prácticamente imposible encontrar las palabras para describir" lo que siente tras el descenso.

Arnau pidió "disculpas" por no haber conseguido el objetivo de la permanencia. "El vacío y la sensación que nos queda es que os hemos fallado y que no hemos estado a la altura", subrayó.

"La tristeza de ver que se escapa todo lo que hemos construido en los últimos años es enorme, pero si algo he aprendido desde mi llegada es que este club y esta ciudad siempre vuelven y esta vez no será una excepción", concluyó.

El equipo de Míchel Sánchez consumó su descenso a Segunda División al no poder pasar del empate en casa contra el Elche (1-1), en un partido en el que estaba obligado a ganar para lograr la permanencia.