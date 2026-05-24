El gol 120 de Lewandowski y el Zamora de Joan Garcia, los últimos coletazos del campeón

Tras despedirse hace una semana del público del Spotify Camp Nou, Lewandowski concluyó una etapa de cuatro temporadas adelantando a su equipo con un gol de ariete al rematar desde dentro del área un disparo desviado de Ferran Torres.

El polaco, que en agosto cumplirá 38 años y termina contrato este verano, se marchará tras cuatro cursos en los que ha marcado 120 goles en 193 partidos y ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Tras el pitido final, Lewandowski se dirigió a los barcelonistas que viajaron a Valencia (este de España) para agradecerles su apoyo, y también se llevó el aplauso de una parte importante de los aficionados locales que reconocieron su trayectoria.

Si el '9' polaco fue el protagonista en el césped, Joan Garcia lo fue en el banquillo. El portero de Sallent fue suplente y así se aseguró el premio Zamora.

En su primera temporada defendiendo la portería azulgrana, ha encajado 21 goles en 30 partidos, una cifra que contrasta con los 15 que ha recibido Wojciech Szczesny en 8 encuentros.

El meta catalán, con un coeficiente de 0,70 goles encajados por partido, se ha adjudicado el galardón por delante del portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

Pese a este premio individual conseguido por el portero titular del Barça, el equipo blanco ha terminado como el equipo menos goleado de la competición, con 35 goles (28 de Courtois y 7 de Lunin), uno menos de los que ha recibido el campeón (36).

Tras la derrota en Mestalla, el equipo de Hansi Flick, ganador de las últimas dos Ligas, cerró el campeonato con 94 puntos, tras sumar 31 victorias, 1 empate y 6 derrotas, con una ventaja de ocho puntos con respecto al subcampeón, el Real Madrid.

Ferran Torres y Lamine Yamal, autores de 16 dianas, terminaron la temporada como los máximos realizadores del equipo azulgrana en el campeonato liguero y compartirán el Trofeo Zarra al máximo goleador español de la temporada.