El partido 57 del curso del Rayo, con 25 triunfos, 15 empates y 16 derrotas

Diez de esos triunfos corresponden al torneo continental, en el que ha disputado 14 duelos, previa incluida, con un empate, tres derrotas, 27 goles a favor y 12 en contra, hasta la final en la ciudad alemana. Ha sostenido su marco a cero en siete ocasiones en ese recorrido, en el que sólo se quedó una vez sin marcar.

En el global de la campaña, entre todas las competiciones, la cantidad de partidos imbatido aumenta a 19, con los doce conseguidos en LaLiga EA Sports, mientras que otros trece los terminó sin batir la portería contraria.

Sus máximos goleadores de la temporada son Jorge de Frutos y Álvaro García, con doce dianas cada uno.