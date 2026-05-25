Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se integran a la selección mexicana para el Mundial

"La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que los jugadores Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se integraron este día a la concentración de la selección mexicana de cara a los partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la selección nacional a través de un comunicado.

Fidalgo, jugador del Real Betis español, y Quiñones, del Al-Qadisiyah saudí, buscarán confirmar su lugar en la lista de los 26 elementos que asistirán a la justa mundialista en el par de amistosos que le quedan al tri.

El equipo del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre se medirá el próximo sábado a la selección de Australia en Pasadena, California, y cerrará su preparación el 4 de junio ante Serbia en Toluca, Estado de México.

La selección mexicana debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en su partido contra Sudáfrica que se realizará en el Estadio Azteca.

Fidalgo, de 29 años, es un centrocampista que surgió de la cantera del Real Madrid.

En México cobró relevancia gracias a su buen desempeño en el América, equipo al que ayudó a ganar un tricampeonato.

Sus actuaciones lo llevaron a firmar con el Real Betis, conjunto con el que esta campaña jugó nueve partidos de liga, tres de Europa League y uno de Copa del Rey.

De su lado, Quiñones se reportó luego de una gran temporada en la liga saudí en la que se proclamó máximo anotador en la última jornada con un triplete, lo que lo convierte en una pieza fuerte ante la falta de gol que históricamente ha acusado la selección mexicana.

México, que arrancó su concentración para el Mundial de manera anticipada desde hace tres semanas, se prepara en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la capital.