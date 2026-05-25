Canadá incluye a Davies en su concentración pese a las dudas sobre su estado físico

Marsch declaró este lunes que espera que Davies pueda jugar “en algún momento” del Mundial, aunque señaló que el capitán canadiense no llegará a tiempo para el debut de la selección anfitriona.

El técnico añadió que el jugador del Bayern de Múnich no se incorporará inmediatamente a la concentración de la localidad estadounidense de Charlotte (Carolina del Norte), que comenzó este lunes, y que se unirá al grupo el 31 de mayo en Edmonton.

La Federación Canadiense de Fútbol (Canada Soccer) anunció que el grupo se reunirá entre el 25 y el 29 de mayo en Charlotte antes de que Marsch revele la convocatoria definitiva para el Mundial el próximo 29 de mayo en un programa especial emitido por varias cadenas nacionales.

Canada Soccer explicó que, debido a lesiones y compromisos de clubes, los futbolistas se incorporarán progresivamente “en coordinación con sus respectivos clubes y cuerpos médicos”, priorizando la condición física de los jugadores.

Davies, de 25 años, ha atravesado un largo periodo marcado por problemas físicos. El lateral sufrió en marzo una lesión muscular que le impidió disputar amistosos con Canadá y recayó el 8 de mayo con una nueva lesión en los isquiotibiales mientras jugaba con el Bayern.

Davies figura en una convocatoria que incluye también a Jonathan David, Cyle Larin, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan y Alistair Johnston.

Canadá disputará dos partidos de preparación antes del torneo: frente a Uzbekistán el 1 de junio en Edmonton y contra Irlanda el 5 de junio en Montreal.

La selección canadiense quedó encuadrada en el Grupo B del Mundial junto a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Sus encuentros de la fase de grupos se jugarán el 12 de junio en Toronto y el 18 y 24 de junio en Vancouver.