Detenidos ocho hinchas del Juventus tras disturbios previos al derbi contra el Turín

Tres de los arrestos se efectuaron en flagrante delito, mientras que los cinco restantes se materializaron tras el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad, informaron este lunes medios locales.

A los detenidos se les imputan delitos de resistencia a la autoridad, lanzamiento de objetos peligrosos y posesión de material pirotécnico en recintos deportivos.

Además, la Jefatura de Policía de Turín ha emitido once órdenes de prohibición de acceso a manifestaciones deportivas.

Los enfrentamientos, que estallaron horas antes del encuentro, involucraron a grupos ultras de ambos equipos y obligaron a intervenir a las fuerzas del orden y a retrasar una hora el inicio del encuentro.

En medio de los disturbios, un seguidor juventino de 36 años resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital Molinette.

En el encuentro, que terminó 2-2, el Juventus se jugaba la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.