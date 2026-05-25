Enrique Riquelme pide a Florentino un debate para comparar proyectos para el Real Madrid

El empresario, presidente de Cox Energy, de fuerte presencia en Latinoamérica, inauguró este lunes su sede electoral en el Paseo de la Castellana, muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, en la capital española, y atendió a los medios de comunicación para pedir a Pérez un debate para que los socios del Real Madrid puedan decidir qué proyecto es el mejor a la hora de votar.

"Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba esa democracia y proyectos que se quisieran presentar. Por supuesto, que pusiésemos los avales. Son los mayores que se han puesto en cualquier elección de la historia. Puse a nivel personal. Y pedía debate para comparar proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, el trabajo está hecho", afirmó Riquelme, quien pidió "debatir las veces que sean necesarias dos proyectos de una manera sana y respetuosa".

Además, indicó que su proyecto no es "anti nadie ni contra nadie" y dejó claro que es "a favor del Real Madrid" y que el debate servirá para conseguir el mejor club posible en los próximos años.

Precisamente, anunció, el próximo miércoles presentará el "mayor proyecto transformacional" posible para los socios, a quienes dijo que hay que escuchar para mejorar al Real Madrid: "En estos 120 años, el próximo miércoles presentaremos de lejos el mayor proyecto para el socio. Esperemos que el socio se sienta muy orgulloso se sienta orgulloso", declaró.

Asimismo, informó de que su anuncio será "tremendamente ilusionante para el madridismo" y dejó claro que ya tiene un proyecto deportivo e institucional totalmente desarrollado y que desgranará a lo largo de una campaña que durará quince días.

Para Riquelme, el futuro tiene que estar basado en el socio porque "es uno de los grandes olvidados del Real Madrid" y criticó algunos detalles de las obras del estadio del Real Madrid que no han beneficiado a los aficionados.

"¿Qué beneficios tiene ser socio del Real Madrid además de un gran privilegio y honor? Un descuento del 15 % en camisetas y el que tiene un abono un privilegiado. Tienen los asientos más pegados a los otros después de una reforma de 1700 millones. La parte del socio y los abonados misma barra, mismos baños y tienes que salirte diez minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1700 millones de euros", declaró.

Por eso, manifestó la importancia de que los socios puedan debatir y ver dos proyectos diferentes en un debate que "no se ve desde hace veinte años" y que, de producirse, sería un legado para las siguientes generaciones de madridistas.

"Buscamos que sea la base del futuro del Real Madrid. Legado que no solo son las siete Copas de Europa que se han puesto en una lona. Hay ocho más que también es parte del legado del Real Madrid", finalizó.