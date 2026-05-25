Luis de la Fuente: “Lamine Yamal estará disponible para el debut o el segundo partido”

“Estamos muy tranquilos y conscientes de que si no hay contratiempos podemos disponer casi de todos desde el primer partido. Tenemos una coordinación excepcional entre los cuerpos médicos y preparadores físicos de los clubes", dijo.

"En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos”, señaló en rueda de prensa tras presentar la lista.

Más tarde, al ser preguntado directamente por Lamine Yamal, no quiso marcar si se encuentra en el plazo del primer o segundo partido del Mundial, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente.

“No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán”.

Una convocatoria en la que aparece Gavi. Un futbolista que pasó la mayor parte de la temporada lesionado tras problemas en la rodilla, pero que ha disputado diez de los últimos 11 partidos con el FC Barcelona y se ha ganado un sitio en la convocatoria de Luis de la Fuente.

“Lo pasé muy mal con la lesión de Gavi. Es el juguete de todo el equipo, lo digo con cariño, y futbolísticamente no lo tengo que descubrir. Es muy polivalente. Es uno de los mejores jugadores del mundo”, señaló el seleccionador.

Además, alabó a su compañero en el Barça, Pedri, quien se lesionó en cuartos de final de la Eurocopa de 2024 que ganó España.

“Su lesión en la Eurocopa fue durísima. Aquel partido tuvimos que enfrentarnos a un rival durísimo y a una lesión de un compañero muy querido. Estoy feliz de que tenga esta oportunidad. Con que tenga el nivel que ha tenido en su club sería fantástico. Solo con eso daría botes de alegría. E incluso está preparado para hacer mucho más y lo va a hacer. Qué mejor escenario para eso que un Mundial”, valoró.

Lista de 26 convocados en la que aparece Víctor Muñoz, quien cerró la temporada con problemas musculares pero, tras debutar en marzo, ha sido incluído por Luis de la Fuente para el Mundial.

“Víctor tiene mucha energía. Nos aporta velocidad, cambios de intensidad, cambia los ritmos de partido y puede jugar hasta de interior. Creo que lo vamos a necesitar en muchos partidos y tiene mucha ilusión por estar aquí”, señaló.