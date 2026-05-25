Luis de la Fuente y el debate en portería: ¿Por qué no hablamos de David Raya?

“¿Por qué no hablamos de David Raya? Es tremendo. Hablamos sólo de Unai Simón y Joan García. El portero que vaya a jugar lo hará bien”, contestó De la Fuente en alusión al guardameta del Arsenal, reciente campeón de la Premier League y finalista de la Liga de Campeones, tras ser cuestionado en ambas ocasiones por Unai Simón y Joan García y el ruido respecto a quién debe ser titular.

Además, el seleccionador español aseguró no sentir “presión” por dicho debate.

“No creo en la presión. Tengo cero presión. La decisión que vamos a tomar con el portero la vamos a tomar valorando en cada momento qué portero nos viene mejor. Los tres tienen condiciones fantásticas. Tenemos a tres de los mejores porteros del mundo, quien juegue nos va a ofrecer total garantía”, señaló.

“Es una lista muy madurada, trabajada y analizada. Llevamos mucho tiempo pensando en la lista. En la portería tenemos a los mejores del mundo. Quién hubiera estado en esta lista hubiese merecido jugar de titular”, completó.

Por otro lado, desveló que habló con el portero de la Real Sociedad Álex Remiro, campeón de la Copa del Rey y presente en las 13 convocatorias previas al Mundial, para comunicarle que no estaría en la lista.

“He hablado con él, pero no voy a decir lo que hemos hablado. La conversación fue para transmitirle que no iba a estar con nosotros. Era un jugador totalmente integrado en nuestra familia y acepta con respeto que vengan otros compañeros. Esa es la fortaleza de este grupo, ese compañerismo”, señaló.