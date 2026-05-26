Florentino Pérez arranca con su candidatura: "Dirigir al club más grande no se improvisa"

Este miércoles, presentará oficialmente ante los medios de comunicación su candidatura a las elecciones, en las que competirá contra el empresario Enrique Riquelme. Su equipo de campaña adelantó un vídeo en el que el mismo Florentino Pérez narra los éxitos del Real Madrid durante sus mandatos en dos etapas diferentes.

"Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación, y es la marca más valiosa del planeta", afirmó el presidente mientras se alternaban imágenes de momentos históricos del club como el tanto de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002.

Además, explicó que el mejor ciclo de la historia del fútbol mundial todavía no ha terminado y presumió de sus 66 títulos, entre ellos siete Ligas de Campeones, que serán "el listón para todo lo que vendrá".

"Nuevas noches que parecerán imposibles, pero que volveremos a vivir juntos. Desde Figo hasta Mbappé, ninguno llegó solo. Fueron el resultado de una visión y una determinación que no podemos perder. La llegada de los mejores del mundo no será un sueño, seguirá siendo un hecho".

También sacó pecho con el estadio Santiago Bernabéu, que, a su juicio, "es el más avanzado del planeta" y declaró que es la prueba de que el Real Madrid piensa en décadas y no en temporadas.

"Cada piedra de la próxima ampliación de Valdevebas lleva grabado el mismo compromiso: construir el mejor entorno para ganar siempre", añadió.

Además, indicó que la grandeza del Real Madrid no se mide solo en títulos, sino que también hay otros aspectos importantes como el aprendizaje de los niños y las personas que forma el club blanco.

"La misma camiseta con la que se ganan Champions también enseña a vivir con valores. Eso es la Fundación, eso es la Universidad, esos somos nosotros".

"Seguir siendo el mejor club del mundo implica seguir trabajando constantemente. En gestión, en tecnología, en experiencia. Cada año, sin pausa, mientras otros observan, nosotros estamos creando nuevas formas de liderar el deporte y el entretenimiento mundial", añadió.

Por último, manifestó que el Real Madrid "no pertenece a ningún presidente" porque es de los socios y lanzó un último mensaje dirigido a ellos: "Siempre fue vuestro y siempre lo será, porque la grandeza no se improvisa ni se hereda, porque el mejor club del mundo no se detiene", culminó el presidente blanco con la marca de su candidatura: "Florentino 2026..." EFE