Florentino Pérez presenta este miércoles su candidatura a la presidencia del Real Madrid

El dirigente madrileño, que se presenta a la reelección en unos comicios en los que se enfrentará al también empresario Enrique Riquelme, expondrá a los medios en un acto que se celebrará en un hotel de la capital las líneas maestras de un proyecto bajo el lema 'Mucha historia por hacer' para seguir teniendo la confianza de los socios del club.

Nada más conocerse la validación de su candidatura, la candidatura de Florentino Pérez instaló una pancarta cerca del estadio Santiago Bernabéu con las siete Ligas de Campeones que el primer equipo logró bajo su mandato en sus dos etapas al frente del club (2000-2006 y 2009-actualidad).

Esto tuvo lugar en los prolegómenos del último partido de LaLiga EA Sports (Primera División española) que el conjunto merengue disputó contra el Athletic Club, con el que cerró su temporada 2025-2026.

El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.