Platense se juega el pase a octavos ante un Corinthians con Memphis Depay y ya clasificado

La Copa Libertadores no da tregua y el Grupo E llega a su sexta y última jornada de la primera fase con el corazón en la boca. El Calamar argentino quedó contra las cuerdas tras caer ante Independiente Santa Fe en Colombia, pero con el destino en sus propias manos.

Corinthians, con 11 puntos, ostenta el liderazgo del grupo que también compone Platense, que le sigue con 7 unidades. Detrás, Independiente Santa Fe lo acosa desde el tercer escalón con 5, y Peñarol, ya eliminado, yace en la base con 3.

Una victoria contra los dirigidos por Fernando Diniz posicionará al conjunto de Vicente López con diez unidades, un puntaje inalcanzable para su perseguidor y que sellaría su clasificación matemática.

Cualquier otro escenario obligará al cuerpo técnico de Walter Zunino a mirar de reojo hacia Montevideo, rezando para que Independiente Santa Fe no sume tres puntos frente a Peñarol.

El panorama tiene una luz de esperanza para Platense: Corinthians, al asegurarse el primer puesto del grupo tras empatar contra Peñarol en la fecha pasada, podría optar por cuidar a algunas de sus figuras debido al desgaste del Campeonato Brasileño.

Al tener al menos tres equipos peleando por el liderazgo de la tabla general (Flamengo, Independiente Rivadavia y Rosario Central), las chances en este frente parecen reducidas para el conjunto paulista.

Sin embargo, el Timão podrá contar con el neerlandés Memphis Depay, quien ya sumó minutos este fin de semana contra Atlético Mineiro por la liga local, tras dejar atrás una lesión que lo mantuvo dos meses alejado de las canchas.

En la otra vereda, un Platense que aún rearma su estructura táctica debido a ausencias de peso, como la de su delantero Tomás Nasif, baja durante el resto de la temporada luego de haberse roto los ligamentos cruzados.

El atacante, que había marcado goles decisivos en la Copa, era una pieza fundamental en el esquema del entrenador.

A este dolor de cabeza se le suman las bajas del defensor Víctor Cuesta y del lateral Celias Ingenthron, quienes tampoco estarán a disposición para esta fecha decisiva.

El historial inmediato le añade una dosis de dificultad al duelo: el encuentro entre ambos por la primera fecha del torneo, disputado en Buenos Aires, acabó con un sólido 0-2 a favor de los visitantes.

Este miércoles, Platense intentará revertir los papeles en suelo brasileño para sellar la clasificación. A la misma hora, Independiente Santa Fe visitará a Peñarol.